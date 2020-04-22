«Со стороны администрации учреждения не было сделано ничего для предупреждения заражения персонала при поступлении пациента, инфицированного SARS-CoV-2. Поэтому в случае неблагоприятного исхода, в случае заражения меня или другого представителя персонала, присутствующего на той смене, равно смертельного исхода, виновным прошу считать лично главного врача Покровской больницы Бахолдину Марину Николаевну», — заявил в своем видеообращении Саяпин 17 апреля.

9 апреля Саяпин делал инвазивную вентиляцию легких пациенту, у которого позже подтвердили коронавирус — в защитном костюме, купленном за собственные средства. В больнице не приняли меры по защите персонала от инфекции. Как рассказал реаниматолог «Фонтанке», анализ на SARS-CoV-2 у него брали трижды — 8, 15 и 17 апреля. Последний показал положительный результат, результаты первого пока неизвестны — хотя именно этот анализ покажет, когда именно произошло заражение.

Напомним, 17 марта персонал Покровской больницы обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко за помощью. Они утверждают, что больница принимает больных Covid-19, а потому должна работать как инфекционный стационар, однако никаких мер для этого до сих пор принято не было.

Главврач Марина Бахолдина сказала, что на 17 апреля городская Покровская больница «в полном объеме обеспечена средствами индивидуальной защиты — это шапочки, смотровые перчатки, халаты, комбинезоны, бактерицидные фильтры, очки, маски и так далее».

Позже Комздрав проверил работу Покровской больницы. Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец после совместной инспекции клиники с вице-губернатором Олегом Эргашевым, больница обеспечена средствами индивидуальной защиты в полном объеме.