Стадион «Газпром Арена» готовы предоставить под госпиталь для больных коронавирусом

«Выставочный комплекс Газпром передал под развертывание. Теоретически и Газпром-арену можно использовать. Надеюсь, что этого не потребуется, потому что город создал уже достаточно мощностей для инфекционных больниц», — приводит Telegram-канал Mash на Мойке слова Медведева.

Один из павильонов «Ленэкспо» на Васильевском острове также поручено переоборудовать под госпиталь для больных коронавирусом, у кого отсутствует возможность лечиться дома. В пространстве площадью 11 тысяч квадратных метров должны оборудовать до 1000 койко-мест. Безвозмездно предоставил площади выставочного комплекса ПАО «Газпром».

Ранее игроки, тренерский штаб и руководство футбольного клуба «Зенит» выделили личные средства в поддержку петербургских врачей. На эти деньги для больницы Святого Георгия будет закуплено необходимое в борьбе с коронавирусом медицинское оборудование и материалы. С 16 марта госпитализация пациентов в внебольничными пневмониями и гриппом в Петербурге ведется именно в эту больницу.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.