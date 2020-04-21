Ленинградская область лидирует по эффективности профилактики распространения коронавируса

Рейтинг был составлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В него вошли практики практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений, а также наиболее яркие практики за неделю.

Так, лидирующими регионами по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения стали Московская область, Краснодарский край и Ростовская область. Лидерами по профилактике и нераспространению коронавируса — Ленинградская область, Нижегородская область и Республика Саха.

Наибольшая солидарность общества проявляется в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра), Республики Марий Эл и Пермском крае. Наивысшие меры поддержки медицинского персонала — в Нижегородской, Кемеровской и Новгородской областях.

Лидером среди регионов, оказывающих поддержку предприятиям и их работникам, стала Республика Башкортостан, Крым и Мурманская область. В рейтинге регионов по мерам поддержки семьи и детей лидирующую позицию заняла Сахалинская область, «серебро» — Омская область, замыкает тройку лидеров Ленинградская область.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.