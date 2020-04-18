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Появилась карта расположения 62 блокпостов на случай закрытия Петербурга

Появилась предварительная карта расположения 62 контрольно-пропускных пунктов, которые будут изолировать Петербург по периметру на случай закрытия города, о чем «Собака.ru» писала раннее.

Если этот план реализуют перед этим будут введены электронные пропуска: их должны будут получить как владельцы личного, так и общественного транспорта. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Фонтанка», подчеркивая, что это лишь предварительная схема размещения от Смольного.

Судя по карте, которую составило издание, проверка документов для жителей Петербурга и Ленинградской области ожидается как перед развязками с КАД, так и на рядовых улицах. Бросается во внимание тот факт, что дорога вдоль Финского залива — Комарово, Репино, Сестрорецк, Зеленогорск — лишена блокпостов и открыта.

Источник: «Фонтанка.ру»


По данным СМИ, соответствующее решение о подготовке было принято на совещании с участием четырех вице-губернаторов 16 апреля, о чем мы писали раннее. «Фонтанка» связалась с представителями компаний, у которых есть действующие контракты с городом на дорожную разметку. Те рассказали, что им сейчас требуется собрать большое количество водоналивных барьеров (пластиковые блоки красного и белого цветов)  и дорожных знаков, ограничивающих скорость и предупреждающих об опасности.

По состоянию на 18 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 36 793. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.

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