Появилась карта расположения 62 блокпостов на случай закрытия Петербурга

Появилась предварительная карта расположения 62 контрольно-пропускных пунктов, которые будут изолировать Петербург по периметру на случай закрытия города, о чем «Собака.ru» писала раннее.

Если этот план реализуют перед этим будут введены электронные пропуска: их должны будут получить как владельцы личного, так и общественного транспорта. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Фонтанка», подчеркивая, что это лишь предварительная схема размещения от Смольного.

Судя по карте, которую составило издание, проверка документов для жителей Петербурга и Ленинградской области ожидается как перед развязками с КАД, так и на рядовых улицах. Бросается во внимание тот факт, что дорога вдоль Финского залива — Комарово, Репино, Сестрорецк, Зеленогорск — лишена блокпостов и открыта.