В Покровской больнице умерло семь пациентов с коронавирусом за три дня. Врачи снова просят помощи у властей

Врачи больницы на Васильевском острове уверены: разделение пациентов на подтвержденный COVID-19 и внебольничную пневмонию — это «подмена понятий». Они вновь призывают городские власти признать, что Покровская больница — инфекционный стационар и просят обеспечить защиту персонала.

Медики отмечают, что признание Покровской больницы «инфекционной» требует изменения самой модели лечебного процесса: разделения потоков пациентов и персонала, оборудование «грязных» и «чистых» зон. Они также добавляют, что игнорирование этих пунктов уже сказалось на работе больницы: за две недели в там наблюдается рост числа зараженных коронавирусом, а меры по защите персонала или доставке обязательного медицинского оборудования для пациентов — например, кислородных баллонов или аппаратов ИВЛ — оказались недостаточными.

По состоянию на 13 апреля в медицинском учреждении подтвердили 32 случая COVID-19 — у 27 пациентов и 5 работников больницы. «Выявление такого большого количества случаев новой коронавирусной инфекции подтверждает то, что Покровская больница фактически принимает пациентов с COVID-19 и должна функционировать по модели инфекционного стационара», — 17 апреля обратился коллектив больницы к губернатору Александру Беглову и городскому прокурору Сергею Литвиненко. Коллективное письмо подписали 130 сотрудников.

Сейчас в Покровской закрыты на карантин 13 из 17 отделений, 34 (то есть все) реанимационные койки и три четверти коек с доступом к кислороду. Кареты с больными с подозрением на пневмонию продолжают пребывать туда ежедневно: 14 апреля туда доставили около 50 человек. В период с 14 по 15 апреля там умерло семь человек с пневмонией, которые не включены в официальную городскую статистику по смертям от коронавируса. Ранее поступала информация о том, что Покровская больница переполнена, а люди вынуждены лежать в коридорах — с 15 апреля она не принимает новых пациентов.

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