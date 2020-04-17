В Смольном сообщили о более 100 случаях заражения врачей коронавирусом

Ранее Комитет по социальной политике города опубликовал проект изменений в 121 постановление правительства — там прописаны меры по противодействую Covid-19. Так, медицинский работник, если заразится вследствие контакта с больным коронавирусом, может рассчитывать на единовременную выплату размеров в 300 тысяч рублей. Если же после его признают инвалидом, тогда выплата вырастет до 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что коронавируса вылечился главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Ему диагностировали COVID-19 31 марта. А вот врач из Петербурга Алексей Борисов, который контактировал с зараженным новой коронавирусной инфекцией, нарушил обязательный карантин – он отвозил в магазин жену.

При неблагоприятном сценарии распространения новой коронавирусной инфекции в Петербурге ожидают до 40 тысяч заболевших. Такой прогноз озвучит глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

Сколько петербуржцев заболеет COVID-19 этой весной? Когда в городе появятся тесты на антитела? Достаточно ли в больницах аппаратов ИВЛ и как сократилась медицинская помощь людям с другими болезнями? О том, к чем готовится здравоохранение Петербурга, рассказал глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто. «Собака.ru» записала основные тезисы.