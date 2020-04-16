В Смольном прошло совещание с участием четырех вице-губернаторов — там обсуждали готовность города к принудительной изоляции и возможность введения в Петербурге системы цифровых пропусков как в Москве. Об этом ранее сообщили источники «Фонтанки».
СМИ: В Петербурге введут онлайн-пропуска по примеру Москвы
Источник «Собака.ru» из Комитета по развитию транспортной инфраструктуры также сообщил на условиях анонимности, что сегодня у всех его коллег срочно запросили подписать заявление на передачу персональных данных в Комитет по информатизации и связи, якобы «для создания электронных пропусков».
Вероятнее всего, попасть в метро петербуржцы смогут только при оформлении цифрового пропуска. Его привяжут к номеру электронного проездного — единому билету на месяц, «Подорожнику», «Единой карте петербуржца» и так далее. Данные попадут в базу метрополитена и сформируют список тех, кто сможет пользовать подземкой. Если номер не будет доступен в базе — попасть в метро (даже при наличии пропуска) будет невозможно.
Для наземного транспорта подобные ограничения пока не предусмотрены. Чтобы воспользоваться личным автомобилем или такси, петербуржцам тоже понадобится онлайн-разрешение с указанием номера машины и маршрута передвижения.
Планируется, что оформлять новые пропуска петербуржцы будут на платформе созданной ранее системы «Госуслуги Санкт-Петербурга». Сейчас там 16 сервисов, в числе которых — оплата штрафов, запись к врачу и в налоговую, проверка готовности документов и другие.
«Правительство берет три дня, чтобы посмотреть на развитие ситуации. К началу следующей недели, если количество больных продолжит расти, пропускная система неизбежна» — добавляют собеседники «Фонтанки».
Цифровые разрешения, если их все-таки введут, будут носить заявительный характер как в Москве: соискатель сможет составить заявку, пропуск придет ему на электронную почту автоматически и без проверки данных. Также в Петербурге со следующей недели вступят поправки в действующий закон об административных правонарушениях (штраф гражданам до 5000 рублей). Городская полиция продолжает ежедневно составлять протоколы на петербуржцев за посещение ими закрытых парков, игровых и спортивных площадок.
Напомним, с 13 апреля в Москве введен пропускной режим. За это время московские власти выписали штрафов на 50 миллионов рублей. На днях образовались очереди на вход в метро, а сегодня система дала сбой и из базы данных пропал список ИП, которые уже получили свои цифровые «проходки». Каршеринговые службы Петербурга уже перестали предоставлять свои услуги. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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