СМИ: В Петербурге введут онлайн-пропуска по примеру Москвы

Источник «Собака.ru» из Комитета по развитию транспортной инфраструктуры также сообщил на условиях анонимности, что сегодня у всех его коллег срочно запросили подписать заявление на передачу персональных данных в Комитет по информатизации и связи, якобы «для создания электронных пропусков».

Вероятнее всего, попасть в метро петербуржцы смогут только при оформлении цифрового пропуска. Его привяжут к номеру электронного проездного — единому билету на месяц, «Подорожнику», «Единой карте петербуржца» и так далее. Данные попадут в базу метрополитена и сформируют список тех, кто сможет пользовать подземкой. Если номер не будет доступен в базе — попасть в метро (даже при наличии пропуска) будет невозможно.

Для наземного транспорта подобные ограничения пока не предусмотрены. Чтобы воспользоваться личным автомобилем или такси, петербуржцам тоже понадобится онлайн-разрешение с указанием номера машины и маршрута передвижения.

Планируется, что оформлять новые пропуска петербуржцы будут на платформе созданной ранее системы «Госуслуги Санкт-Петербурга». Сейчас там 16 сервисов, в числе которых — оплата штрафов, запись к врачу и в налоговую, проверка готовности документов и другие.

«Правительство берет три дня, чтобы посмотреть на развитие ситуации. К началу следующей недели, если количество больных продолжит расти, пропускная система неизбежна» — добавляют собеседники «Фонтанки».

Цифровые разрешения, если их все-таки введут, будут носить заявительный характер как в Москве: соискатель сможет составить заявку, пропуск придет ему на электронную почту автоматически и без проверки данных. Также в Петербурге со следующей недели вступят поправки в действующий закон об административных правонарушениях (штраф гражданам до 5000 рублей). Городская полиция продолжает ежедневно составлять протоколы на петербуржцев за посещение ими закрытых парков, игровых и спортивных площадок.

Напомним, с 13 апреля в Москве введен пропускной режим. За это время московские власти выписали штрафов на 50 миллионов рублей. На днях образовались очереди на вход в метро, а сегодня система дала сбой и из базы данных пропал список ИП, которые уже получили свои цифровые «проходки». Каршеринговые службы Петербурга уже перестали предоставлять свои услуги. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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