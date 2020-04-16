Закон освобождает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных к 13 марта 2020 года в Единый реестр малого и среднего бизнеса, от платы за аренду помещений и земельных участков городской недвижимости. Основной экономической деятельностью освобождаемых юрлиц и предпринимателей должна быть включенная правительством в перечень наиболее пострадавших от коронавируса.

«Финансовая нагрузка снизится на те отрасли, которые больше всего затронули запреты и ограничения, связанные с коронавирусом. Закон касается представителей малого и среднего бизнеса в сфере культуры, досуга и развлечений, физкультуры и спорта, образования, общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, организации конференций и выставок, оказания бытовых услуг», — объясняют в правительстве Петербурга.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов внес не рассмотрение Законодательного собрания законопроект, освобождающий малый и средний бизнес от арендной платы за пользование городской недвижимостью, 15 апреля. Ранее правительство Петербурга также приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в конце марта.