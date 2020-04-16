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Малый и средний бизнес Петербурга до июля освободили от платы за аренду городской недвижимости

15 апреля Законодательное собрание Петербурга приняло закон «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов», согласно которому малый и средний бизнес может не платить аренду городской недвижимости до 30 июля 2020 года.

Закон освобождает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных к 13 марта 2020 года в Единый реестр малого и среднего бизнеса, от платы за аренду помещений и земельных участков городской недвижимости. Основной экономической деятельностью освобождаемых юрлиц и предпринимателей должна быть включенная правительством в перечень наиболее пострадавших от коронавируса.

«Финансовая нагрузка снизится на те отрасли, которые больше всего затронули запреты и ограничения, связанные с коронавирусом. Закон касается представителей малого и среднего бизнеса в сфере культуры, досуга и развлечений, физкультуры и спорта, образования, общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, организации конференций и выставок, оказания бытовых услуг», — объясняют в правительстве Петербурга.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов внес не рассмотрение Законодательного собрания законопроект, освобождающий малый и средний бизнес от арендной платы за пользование городской недвижимостью, 15 апреля. Ранее правительство Петербурга также приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в конце марта.

Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты

Писатели, книгораспространители и издатели обратились к правительству России обратились к правительству России с просьбой оказать им поддержку и помощь в период пандемии. Авторы открытого письма — свои подписи под документом оставили 516 представителей индустрии — указывают на то, что в настоящий момент общество «стоит на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания».

 

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Дарья Гладких,
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