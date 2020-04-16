15 апреля Законодательное собрание Петербурга приняло закон «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов», согласно которому малый и средний бизнес может не платить аренду городской недвижимости до 30 июля 2020 года.
Малый и средний бизнес Петербурга до июля освободили от платы за аренду городской недвижимости
Закон освобождает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных к 13 марта 2020 года в Единый реестр малого и среднего бизнеса, от платы за аренду помещений и земельных участков городской недвижимости. Основной экономической деятельностью освобождаемых юрлиц и предпринимателей должна быть включенная правительством в перечень наиболее пострадавших от коронавируса.
«Финансовая нагрузка снизится на те отрасли, которые больше всего затронули запреты и ограничения, связанные с коронавирусом. Закон касается представителей малого и среднего бизнеса в сфере культуры, досуга и развлечений, физкультуры и спорта, образования, общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, организации конференций и выставок, оказания бытовых услуг», — объясняют в правительстве Петербурга.
Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов внес не рассмотрение Законодательного собрания законопроект, освобождающий малый и средний бизнес от арендной платы за пользование городской недвижимостью, 15 апреля. Ранее правительство Петербурга также приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в конце марта.
Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.
Писатели, книгораспространители и издатели обратились к правительству России обратились к правительству России с просьбой оказать им поддержку и помощь в период пандемии. Авторы открытого письма — свои подписи под документом оставили 516 представителей индустрии — указывают на то, что в настоящий момент общество «стоит на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания».
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