Врачи Петербурга получат от 300 тысяч в случае заражения коронавирусом

«В случае смерти медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией – членам семьи медицинского работника предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллион рублей», — также отмечается в проекте.

Документ предписывает разработать порядок признания медика пострадавшим, а также определить порядок выплат. Заниматься его разработкой будут комитеты по соцполитике и здравоохранению. Сейчас в городе 65 медицинских работников заражено коронавирусом, однако лишь в трех случаях доказано, что это произошло при исполнении ими служебных обязанностей.

Ранее сегодня стало известно, что коронавируса вылечился главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Ему диагностировали COVID-19 31 марта. А вот врач из Петербурга Алексей Борисов, который контактировал с зараженным новой коронавирусной инфекцией, нарушил обязательный карантин – он отвозил в магазин жену.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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