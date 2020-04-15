Статистика дня: число киберпреступлений выросло на 83% в период пандемии коронавируса

В Министерстве внутренних дел также отмечают, что удельный вес IT-преступлений сегодня достиг 19,9% от общего числа. Кибермошенники изобретают новые преступные схемы, соблюдая все правила самоизоляции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге недавно сообщал о сайтах, которые предлагают получить «QR-код для прохода по городу» (напомним, Смольный пропуска не вводил; такая мера действует только в Москве) или «узнать разрешенную для посещения зону». Для того, чтобы получить информацию или желанную «проходку», достаточно указать данные банковской карты.

Классические преступники, которые орудуют на улицах, напротив, уменьшили свою активность. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство, количество уличных преступлений сократилось на 3,3%. На 31,1% стало меньше изнасилований и покушений них, разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%». Также число зарегистрированных убийств и покушений на убийства снизилось на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 3,3%, разбоев — на 22,4%, грабежей — на 8,4%, присвоений или растрат — на 1,7%, умышленных поджогов — на 1,5%. Преступлений в транспорте стало меньше на 10,9%.

Напомним, ранее предприниматели опасались криминализации из-за того, что сотрудники предприятий малого и среднего бизнеса массового теряют работу и остаются без средств к существованию из-за мер по предотвращению распространения коронавируса.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.