Смольный: 120 тысяч человек заболеют коронавирусом в Петербурге, если ситуация выйдет из-под контроля

Чиновник также добавил, что значительное внимание они уделяют опыту иностранных коллег. Княгинин отметил, что сегодня, 14 апреля, опытом с петербургскими ученными поделились их коллеги из Бостона и Нью-Йорка.

«У нас более 6000 случаев внебольничной пневмонии. Вы знаете, что в Москве эти случаи фактически приравнены к заражению коронавирусной инфекцией. А в целом, если считать контактную зону, это уже более 60 тысяч человек», — заявил вице-губернатор.

Он также добавил, что пик эпидемии — если смотреть на развитие ситуации в Европе — приходится в среднем на 45-й день с момента первого подтвержденного случая. Его в Петербурге зафиксировали 4 марта. Введение режима самоизоляции, по его словам, помогло сместить и сгладить наступление пика, однако он отметил, что все равно нас ждут еще тысячи заболевших.

«120 тысяч заболевших будет, если ситуация будет носить неуправляемый характер. В самом пике эпидемии. Но, конечно, речь будет идти о тысячах заболевших. Петербург в три раза меньше Москвы. Но в целом это самый крупный мегаполис Северной Европы и Балтии. И мы понимаем, что раз уж вирус здесь, то он свое возьмет. Главное, чтобы мы оттянули пик», — добавил Княгинин.

Напомним, ранее сегодня представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что во всем мире пока еще не был достигнут пик пандемии. Неоднозначность ситуации она также проиллюстрировала на примере Европы: пока в Испании и Италии, по ее словам, ситуация улучшается, в Турции и Великобритании число зараженных продолжает увеличиваться.

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