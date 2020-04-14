Роспотребнадзор запретил принимать новых пациентов в учреждения социальной защиты населения стационарного типа. К ним относятся дома ребенка и престарелых, интернаты, а также другие дома по уходу за гражданами. Постановление главного санитарного врача города опубликовано на сайте управления по Петербургу.
В Петербурге не будут принимать новых пациентов в интернаты и дома престарелых из-за коронавируса
Главврач Наталья Башкетова также запретила перевод пациентов, персонала и волонтеров из одного учреждения соцзащиты в другое. Обязательными стали ежедневные и двухразовые замеры температуры среди проживающих, а также опросы на наличие жалоб.
13 апреля Александр Беглов заявил, что в Петербурге обнаружены случаи заражения COVID-19 в пансионате для пожилых и психоневрологическом интернате. Заболевших госпитализировали, а в учреждениях, где они находились, уже введен карантин.
В комитете по здравоохранению отметили, что в подведомственных ему учреждениях «были подтверждены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией», но конкретные учреждения не назвали. Заболевших госпитализировали, в учреждениях, где они находились, введен карантин.
Напомним, ранее о намерении вывезти своих подопечных из интернатов в связи с пандемиией коронавируса заявила команда центра «Антон тут рядом» — они объединилсь с с благотворительной организацией «Перспективы» и ассоциацией родителей детей-инвалидов ГАООРДИ. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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