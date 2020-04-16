Количество человек, у которых диагностирован новый коронавирус Covid-19, превысило 2 миллиона по всему миру. Наибольшее число зарегистрированных заболеваний в США (более 639 тысяч), Испании (более 180 тысяч), Италии (более 165 тысяч), Германии (более 134 тысяч) и Франции (более 134 тысяч человек). Вирус обесточил туристический поток и ограничил передвижения жителей по городу. Все больше городов становятся безлюдными, а некогда наполненные шумом и суетой достопримечательности пустыми. «Собака.ru» публикует фотографии архитектуры мегаполисов, которая совсем недавно собирала вокруг себя толпы туристов.