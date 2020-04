Лондон

Точка сборки лондонской молодежи Лейстер-сквер опустела — в одиночестве стоит Уильям Шекспир на мраморном пьедестале. На площади Пикадилли не ускоряют шаг — там, куда Гарри Поттер трансгресссировал в шум, гам и еле от автобуса увернулся, вообще никого. Кроме Королевы — на стене дома плакат с огромным портретом Елизаветы II и цитатой из ее пасхального обращения к британцам: «We will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again».