18+

Посмотрите на опустевшие мировые достопримечательности: Лувр, Колизей, Исаакиевский собор, Таймс Сквер, Тауэрский мост

Количество человек, у которых диагностирован новый коронавирус Covid-19, превысило 2 миллиона по всему миру. Наибольшее число зарегистрированных заболеваний в США (более 639 тысяч), Испании (более 180 тысяч), Италии (более 165 тысяч), Германии (более 134 тысяч) и Франции (более 134 тысяч человек)Вирус обесточил туристический поток и ограничил передвижения жителей по городу. Все больше городов становятся безлюдными, а некогда наполненные шумом и суетой достопримечательности пустыми. «Собака.ru» публикует фотографии архитектуры мегаполисов, которая совсем недавно собирала вокруг себя толпы туристов. 

  • Арка Главного Штаба

    Фото: @myskina6photo

  • Колонны Казанского Кафедрального Собора

    Фото: @myskina6photo

  • Банковский мост

    Фото: @myskina6photo

  • Казанский Кафедральный Собор

    Фото: @myskina6photo

  • Храм Спаса на Крови

    Фото: @myskina6photo

  • Исаакиевский собор 

    Фото: @myskina6photo

  • Медный всадник, памятник Петру I на Сенатской площади

    Фото: @myskina6photo

Санкт-Петербург

Пока в Петербурге средний индекс изоляции днем 2.6 балов — это значит, что на улицах много людей. При желаемом индексе 4-5 баллов — это как минимум больше, чем нужно в текущей ситуации. Редакция «Собака.ru» призывает петербуржцев по мере возможности беречь себя, своих близких и нагрузку городских врачей — оставайтесь дома! Мы можем остановить пандемию только общими усилиями.

  • Красная Площадь

    Фото: @sservilina

  • Храм Василия Блаженного

    Фото: @eremin_photo

  • Здание кондитерской фабрики «Красный Октябрь»

    Фото: @photorobot123

  • Московский международный деловой центр «Москва-Сити»

    Фото: @photorobot123

  • ВДНХ

    Фото: Юлия Сибирская

  • Красная Площадь

    Фото: @my_book01

  • Здание Министерства иностранных дел

    Фото: @eremin_photo

Москва

Красная площадь без туристов, фасад Пушкинского музея без длинной очереди, «Москва-сити» без потока машин, парк Горького без бегунов, детей и спешащих в музей «Гараж» на отличную выставку «Мы храним наши белые сны» любителей современного искусства — столица на самоизоляции, введены цифровые пропуска.

  • Кафедральный собор

    Фото: @mashaheuer

  • Старый музей

    Фото: @trillian.k

  • Колонна Победы

    Фото: @mishaheuer

  • Кафедральный собор

    Фото: @ulrichbock

  • Колонна Победы

    Фото: @vincejoyal

  • Бранденбургские ворота

    Фото: @vispaberlin

  • Бранденбургские ворота

    Фото: @vispaberlin

  • Рейхстаг

    Фото: @robertabroobi

  • Улица Борнхольмер

    Фото: @bonjour_berlin

  • Здание «Берлинский куб»

    Фото: @berlin_stevean

Берлин

Бульвар Курфюрстендамм, Потсдамская площадь и Фридрихштрассе — даже в районе Митте пустота. «Wir bleiben zu hause» — пишут берлинцы. А если выходят из дома за кофе, то в очереди соблюдают дистанцию — берем пример с легендарного фейсконтрольщика клуба Berghain Свена Марквардта, автора собственной биографии «Die Nacht ist Leben»

  • Королевский дворец

    Фото: @madridcityworld

  • Фото: @danilotribiniph

  • Площадь Каскорро

    Фото: @secretosdemadrid

  • Площадь Святой Анны

    Фото: @secretosdemadrid

  • Музей Прадо

    Фото: @naturanda.madrid

  • Гран Виа

    Фото: @salamandraevents

  • Парк Ретиро 

    Фото: @pontescaro

  • Парк Ретиро

    Фото: @moonsproblems

  • Парк Ретиро

    Фото: @moonsproblems

  • Площадь Майор

    Фото: @manuzapas

  • Площадь Майор

    Фото: @europeanbestdestinations

Мадрид

«Гордимся тобой, Мадрид! Крепимся, бодримся и продолжаем сидеть на карантине!» — пишут жители испанской столицы, публикуя в инстаграм опустевшую центральную площадь Пуэрта-дель-Соль, «пуп Испании» Пласа-Майор и Гран-Виа — это как наш Невский проспект — без единой машины.  

  • Эйфилева башня

    Фото: @elieyobeid

  • Площадь Лувра

    Фото: @mito_simborio

  • Площадь Лувра

    Фото: @by_galopine

  • Лувр

    Фото: @mike_paris

  • Триумфальная арка

    Фото: @nohcab.photographie

  • Эйфилева башня

    Фото: @sami.has.an.i

  • Площадь Бастилии

    Фото: @my_little_librairie

  • Триумфальная арка

    Фото: @benoitmct

  • Площадь Бастилии

    Фото: @francoisnikonparis

  • Лувр

    Фото: @nohcab.photographie

  • Елисейский проспект

    Фото: @stakoooo

  • Сад Тюильри

    Фото: @cyrilcasagrande

  • Площадь Согласия 

    Фото: @cyrilcasagrande

  • Сад Тюильри

    Фото: @lesliegogois

  • Елисеевский проспект

    Фото: @alexandrabion

  • Лувр

    Фото: @nobodyouthere2020

Париж

Ни души на Елисейских полях и у стеклянной пирамиды Лувра, безлюдная улица Риволи и ноль туристов у Эйфелевой башни — и это никак невозможно себе представить. Но вот фотодоказательства. Парижане ставят хэштеги #surrealist, #bizarre, #apocalypse.

  • Тауэрский мост

    Фото: @earthvoyages_

  • Тауэрский мост

    Фото: @thisislondon

  • Трафальгарская площадь

    Фото: @petermcdaidwine

  • Тауэрский мост

    Фото: @icuerden

  • Вестминстерский дворец

    Фото: @mark_jasper_ceo

  • Биг Бен

    Фото: @joaolopes007

  • Трафальгарская площадь

    Фото: @theresidentlondon

  • Старый Королевский военно-морской колледж

    Фото: @paulconibere

  • Пикадилли

    Фото: @london_dv_yl

  • Пикадилли

    Фото: @tatguyuk

  • Пикадилли

    Фото: @vpk1

  • Пикадилли

    Фото: @hana_robinson_wanders

  • Пикадилли

    Фото: @arranpatel

Лондон

Точка сборки лондонской молодежи Лейстер-сквер опустела — в одиночестве стоит Уильям Шекспир на мраморном пьедестале. На площади Пикадилли не ускоряют шаг — там, куда Гарри Поттер трансгресссировал в шум, гам и еле от автобуса увернулся, вообще никого. Кроме Королевы — на стене дома плакат с огромным портретом Елизаветы II и цитатой из ее пасхального обращения к британцам: «We will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again».

  • Таймс Сквер

    @dr.prosk

  • Вашингтонский парк

    Фото: @alexcarvalhony

  • Центральный парк

    Фото: @koreyeburns

  • Метрополитан музей

    Фото: @rtdevl

  • Бруклинский мост

    Фото: @trini_id

  • Собор Святого Патрика

    Фото: @mike_vsop

  • Эмпайр-стейт -билдинг

    Фото: @capanovayork

  • Бродвей

    Фото: @manhattanresidentialrealestate

  • Бруклинский мост

    Фото: @venuti_photography

  • Рокфеллер центр

    Фото: @foto.grammer

  • Скульптура «Атакующий бык»

    Фото: @nobodyouthere2020

Нью-Йорк

В понедельник, 13 апреля, вышел новый номер журнала New York Magazine, на его обложке тотально безлюдная Таймс-сквер и главный вынос «Covid Capital of the World». Внутри редакция опубликовала большое портфолио Алексея Хэя (в обычное время — модного фотографа): площадь перед Метрополитен-музеем, Лафайетт-стрит, район Хадсон-Ярдс — тоже тотально безлюдные. «New York stay safe», — пишут друг другу жители Манхеттена и окрестностей.

  • Колизей

    Фото: @samknapp_randf

  • Пантеон

    Фото: @luca_sommi

  • Площадь Испании

    Фото: @anisflux

  • Фонтан Треви

    Фото: @macheaca

  • Базилика Святого Петра

    Фото: @photoalbum___

  • Пантеон

    Фото: @ignaciogoitia

  • Фонтан Треви

    Фото: @siberiadistribution

  • Площадь Святого Петра

    Фото: @albermudezr

  • Пантеон

    Фото: @mjrka

  • Пантеон

    Фото: @nobodyouthere2020

  • Фонтан Треви

    Фото: @soloh_shadi

  • Площадь Святого Петра

    Фото: @soloh_shadi

  • Пантеон

    Фото: @mrvalesunset

  • Площадь Навона

    Фото: @lenbell57

  • Площадь Навона

    Фото: @v_italii_legko

Рим

«Io resto a casa», —  пишут римляне, выкладывая в соцсетях великую красоту. Небывало пустынные Испанская лестница, Пьяцца Навона, площадь перед шедевром позднего барокко — фонтаном Треви. Как будто Паоло Соррентино снял новый сезон сериала: Папа Римский совершает крестный ход на пустой площади Святого Петра в Ватикане. Но нет, Соррентино тоже сидит дома — и публикует в своем Instagram закаты надо куполом папской базилики Санта-Мария-Маджоре.    

Лима Липа,
Комментарии

Наши проекты