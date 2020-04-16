Количество человек, у которых диагностирован новый коронавирус Covid-19, превысило 2 миллиона по всему миру. Наибольшее число зарегистрированных заболеваний в США (более 639 тысяч), Испании (более 180 тысяч), Италии (более 165 тысяч), Германии (более 134 тысяч) и Франции (более 134 тысяч человек). Вирус обесточил туристический поток и ограничил передвижения жителей по городу. Все больше городов становятся безлюдными, а некогда наполненные шумом и суетой достопримечательности пустыми. «Собака.ru» публикует фотографии архитектуры мегаполисов, которая совсем недавно собирала вокруг себя толпы туристов.
Посмотрите на опустевшие мировые достопримечательности: Лувр, Колизей, Исаакиевский собор, Таймс Сквер, Тауэрский мост
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Арка Главного Штаба
Фото: @myskina6photo
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Колонны Казанского Кафедрального Собора
Фото: @myskina6photo
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Банковский мост
Фото: @myskina6photo
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Казанский Кафедральный Собор
Фото: @myskina6photo
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Храм Спаса на Крови
Фото: @myskina6photo
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Исаакиевский собор
Фото: @myskina6photo
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Медный всадник, памятник Петру I на Сенатской площади
Фото: @myskina6photo
Санкт-Петербург
Пока в Петербурге средний индекс изоляции днем 2.6 балов — это значит, что на улицах много людей. При желаемом индексе 4-5 баллов — это как минимум больше, чем нужно в текущей ситуации. Редакция «Собака.ru» призывает петербуржцев по мере возможности беречь себя, своих близких и нагрузку городских врачей — оставайтесь дома! Мы можем остановить пандемию только общими усилиями.
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Красная Площадь
Фото: @sservilina
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Храм Василия Блаженного
Фото: @eremin_photo
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Здание кондитерской фабрики «Красный Октябрь»
Фото: @photorobot123
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Московский международный деловой центр «Москва-Сити»
Фото: @photorobot123
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ВДНХ
Фото: Юлия Сибирская
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Красная Площадь
Фото: @my_book01
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Здание Министерства иностранных дел
Фото: @eremin_photo
Москва
Красная площадь без туристов, фасад Пушкинского музея без длинной очереди, «Москва-сити» без потока машин, парк Горького без бегунов, детей и спешащих в музей «Гараж» на отличную выставку «Мы храним наши белые сны» любителей современного искусства — столица на самоизоляции, введены цифровые пропуска.
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Кафедральный собор
Фото: @mashaheuer
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Старый музей
Фото: @trillian.k
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Колонна Победы
Фото: @mishaheuer
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Кафедральный собор
Фото: @ulrichbock
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Колонна Победы
Фото: @vincejoyal
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Бранденбургские ворота
Фото: @vispaberlin
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Бранденбургские ворота
Фото: @vispaberlin
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Рейхстаг
Фото: @robertabroobi
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Улица Борнхольмер
Фото: @bonjour_berlin
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Здание «Берлинский куб»
Фото: @berlin_stevean
Берлин
Бульвар Курфюрстендамм, Потсдамская площадь и Фридрихштрассе — даже в районе Митте пустота. «Wir bleiben zu hause» — пишут берлинцы. А если выходят из дома за кофе, то в очереди соблюдают дистанцию — берем пример с легендарного фейсконтрольщика клуба Berghain Свена Марквардта, автора собственной биографии «Die Nacht ist Leben»
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Королевский дворец
Фото: @madridcityworld
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Фото: @danilotribiniph
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Площадь Каскорро
Фото: @secretosdemadrid
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Площадь Святой Анны
Фото: @secretosdemadrid
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Музей Прадо
Фото: @naturanda.madrid
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Гран Виа
Фото: @salamandraevents
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Парк Ретиро
Фото: @pontescaro
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Парк Ретиро
Фото: @moonsproblems
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Парк Ретиро
Фото: @moonsproblems
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Площадь Майор
Фото: @manuzapas
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Площадь Майор
Фото: @europeanbestdestinations
Мадрид
«Гордимся тобой, Мадрид! Крепимся, бодримся и продолжаем сидеть на карантине!» — пишут жители испанской столицы, публикуя в инстаграм опустевшую центральную площадь Пуэрта-дель-Соль, «пуп Испании» Пласа-Майор и Гран-Виа — это как наш Невский проспект — без единой машины.
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Эйфилева башня
Фото: @elieyobeid
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Площадь Лувра
Фото: @mito_simborio
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Площадь Лувра
Фото: @by_galopine
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Лувр
Фото: @mike_paris
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Триумфальная арка
Фото: @nohcab.photographie
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Эйфилева башня
Фото: @sami.has.an.i
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Площадь Бастилии
Фото: @my_little_librairie
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Триумфальная арка
Фото: @benoitmct
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Площадь Бастилии
Фото: @francoisnikonparis
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Лувр
Фото: @nohcab.photographie
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Елисейский проспект
Фото: @stakoooo
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Сад Тюильри
Фото: @cyrilcasagrande
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Площадь Согласия
Фото: @cyrilcasagrande
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Сад Тюильри
Фото: @lesliegogois
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Елисеевский проспект
Фото: @alexandrabion
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Лувр
Фото: @nobodyouthere2020
Париж
Ни души на Елисейских полях и у стеклянной пирамиды Лувра, безлюдная улица Риволи и ноль туристов у Эйфелевой башни — и это никак невозможно себе представить. Но вот фотодоказательства. Парижане ставят хэштеги #surrealist, #bizarre, #apocalypse.
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Тауэрский мост
Фото: @earthvoyages_
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Тауэрский мост
Фото: @thisislondon
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Трафальгарская площадь
Фото: @petermcdaidwine
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Тауэрский мост
Фото: @icuerden
-
Вестминстерский дворец
Фото: @mark_jasper_ceo
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Биг Бен
Фото: @joaolopes007
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Трафальгарская площадь
Фото: @theresidentlondon
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Старый Королевский военно-морской колледж
Фото: @paulconibere
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Пикадилли
Фото: @london_dv_yl
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Пикадилли
Фото: @tatguyuk
-
Пикадилли
Фото: @vpk1
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Пикадилли
Фото: @hana_robinson_wanders
-
Пикадилли
Фото: @arranpatel
Лондон
Точка сборки лондонской молодежи Лейстер-сквер опустела — в одиночестве стоит Уильям Шекспир на мраморном пьедестале. На площади Пикадилли не ускоряют шаг — там, куда Гарри Поттер трансгресссировал в шум, гам и еле от автобуса увернулся, вообще никого. Кроме Королевы — на стене дома плакат с огромным портретом Елизаветы II и цитатой из ее пасхального обращения к британцам: «We will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again».
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Таймс Сквер
@dr.prosk
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Вашингтонский парк
Фото: @alexcarvalhony
-
Центральный парк
Фото: @koreyeburns
-
Метрополитан музей
Фото: @rtdevl
-
Бруклинский мост
Фото: @trini_id
-
Собор Святого Патрика
Фото: @mike_vsop
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Эмпайр-стейт -билдинг
Фото: @capanovayork
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Бродвей
Фото: @manhattanresidentialrealestate
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Бруклинский мост
Фото: @venuti_photography
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Рокфеллер центр
Фото: @foto.grammer
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Скульптура «Атакующий бык»
Фото: @nobodyouthere2020
Нью-Йорк
В понедельник, 13 апреля, вышел новый номер журнала New York Magazine, на его обложке тотально безлюдная Таймс-сквер и главный вынос «Covid Capital of the World». Внутри редакция опубликовала большое портфолио Алексея Хэя (в обычное время — модного фотографа): площадь перед Метрополитен-музеем, Лафайетт-стрит, район Хадсон-Ярдс — тоже тотально безлюдные. «New York stay safe», — пишут друг другу жители Манхеттена и окрестностей.
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Колизей
Фото: @samknapp_randf
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Пантеон
Фото: @luca_sommi
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Площадь Испании
Фото: @anisflux
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Фонтан Треви
Фото: @macheaca
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Базилика Святого Петра
Фото: @photoalbum___
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Пантеон
Фото: @ignaciogoitia
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Фонтан Треви
Фото: @siberiadistribution
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Площадь Святого Петра
Фото: @albermudezr
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Пантеон
Фото: @mjrka
-
Пантеон
Фото: @nobodyouthere2020
-
Фонтан Треви
Фото: @soloh_shadi
-
Площадь Святого Петра
Фото: @soloh_shadi
-
Пантеон
Фото: @mrvalesunset
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Площадь Навона
Фото: @lenbell57
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Площадь Навона
Фото: @v_italii_legko
Рим
«Io resto a casa», — пишут римляне, выкладывая в соцсетях великую красоту. Небывало пустынные Испанская лестница, Пьяцца Навона, площадь перед шедевром позднего барокко — фонтаном Треви. Как будто Паоло Соррентино снял новый сезон сериала: Папа Римский совершает крестный ход на пустой площади Святого Петра в Ватикане. Но нет, Соррентино тоже сидит дома — и публикует в своем Instagram закаты надо куполом папской базилики Санта-Мария-Маджоре.
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