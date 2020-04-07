Парадные в Петербурге будут дезинфицировать дважды в день. Но только через неделю

«В утренние часы мы проводим дезинфекцию парадных во входной части. Это ручки, двери, кнопки и стенки лифта. В течение дня мы обрабатываем поверхности перил, кнопок на этажах, и если это предусмотрено графиком уборки – убираем или прометаем все лестницы. И во второй половине дня, с 15 до 17 часов, приступаем к повторной дезинфекции. При этом мы применяем препараты которые абсолютно безопасны для горожан и животных», — отметил он в прямом эфире на одном из местных телеканалов сегодня, 7 апреля.

Ранее стало известно, что подобную уборку дворов и парадных для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции проводят коммунальщики в Мурино. Наладить работу городских служб в Петербурге же планируют в течение недели.

Недавно «Собака.ru» рассказывала, как город переживал крупные эпидемии до коронавируса — например, холеру и оспу. А здесь объясняла вместе с врачом, какие санитайзеры бесполезны от Covid-19 и почему мытье рук — золотой стандарт профилактики. Мы также ведем трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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