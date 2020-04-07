Все стационары Петербурга теперь будут работать как инфекционные больницы

Это означает, что жителей города будут госпитализировать туда только после результатов лабораторного теста на коронавирус. Обязательное тестирование будут проводить для:

вернувшихся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больными COVID-19;

лиц с диагнозом «внебольничная пневмония»;

старше 65 лет, обратившихся за медпомощью с симптомами респираторного заболевания;

направленных на госпитализацию с респираторными заболеваниями или в том случае, если отсрочка в оказании медпомощи может ухудшить состояние человека и повлечь угрозу его жизни и здоровью (в том числе и беременных).

А также тесты обяжут еженедельно проходить медиков, которые работают с COVID-19. В случае если же у них обнаружат симптомы, характерные для новой коронавирусной инфекции, тест обязаны провести незамедлительно.

В ближайшее время Смольный также увеличит число медучреждений, где проводят исследования на COVID-19. Их число увеличится с восьми до 20.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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