«В Санкт-Петербурге рекорд тепла. Как и прогнозировалось, сегодня в Северной столице обновлен очередной весенний температурный максимум. В 13 часов температура воздуха достигла +15,8 градусов, что на 1,4 градуса выше достижения 1996 года», — поделился ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, отметив, что точное значение нового рекорда будет известно после 21:00. В это время будут сняты показания максимальных термометров.

Напомним, 9 марта в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году. Утро 14 марта стало самым холодным с начала весны. Синоптики рассказали о погоде на весну и лето-2020 в Петербурге. Зонты не понадобятся: по прогнозам, в городе будет преимущественно жаркая и сухая погода. На счету марта-2020 было три температурных рекорда. Последний зафиксировали 25 марта, когда воздух прогрелся до 12,5 градусов выше нуля.

В саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге начинает цвести сакура. Уже к 24 марта на ветках появились первые небольшие бутоны. Как говорят петербуржцы, еще несколько дней — и первое дерево будет радовать горожан дивными цветами. В 2019 году первые цветы появились на деревьях сакуры в феврале — в Японском саду на Аптекарском острове. А в саду Дружбы сакура распустилась в конце апреля — «Собака.ru» собрала самые цветущие фотокарточки.