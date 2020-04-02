В Петербурге из-за коронавируса закрыли роддом. COVID-19 заразилась беременная женщина

Девушку уже перевели в Боткинскую больницу и подключили к аппарату ИВЛ, остальных пациентов также предупредили о коронавирусной инфекции и попросили не ходить между отделениями. Персонал уже проходит необходимые тесты, а приемный покой в роддоме закрыли до 17 апреля. Женская консультация также не будет работать, но до конца месяца.

Накануне прием пациентов остановили Городская больница Святого Георгия, Александровская и Введенская больницы. К вечеру 2 апреля вирус уже подтвердили у 20 пациентов.

Добавим, что сегодня число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 3 548. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. А Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля.

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