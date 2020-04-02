Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции

«Уклоняющихся принудительно доставляют в обсерваторы и привлекают к административной ответственности по статье 19.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Максимальный штраф по ней составляет 1000 рублей. Накануне вступили в силу изменения в КоАП, в соответствии с которыми штрафы за такие нарушения будут достигать десятков тысяч рублей. Также на уклоняющихся от режима самоизоляции заведено несколько уголовных дел», — сказано в заявлении ведомства.

В Петербурге режим самоизоляции — помимо лиц, старше 65 лет — обязаны соблюдать 9714 человек, которые вернулись из-за границы. Как отмечено в постановлении Главного санитарного врача РФ, все прибывающие в Россию из-за рубежа должны находиться в изоляции 14 календарных дней со дня прибытия. По сообщениям СМИ, в городе не планируют контролировать режим самоизоляции граждан с помощью QR-кодов, как это, возможно, сделают власти Москвы — это будут делать другими способами. Тем временем, правительство уже утвердило размер штрафов за нарушение карантина.

По состоянию на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 3 548. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля.

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