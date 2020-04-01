Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за пандемии

До 27 марта табак находится в перечне товаров первой необходимости, продажу которых приостанавливать запрещено. Однако позже правительство изменило список товаров, которыми можно торговать во время нерабочей недели, после чего табачные заводы, расположенные на территории Петербурга и Ленобласти, были закрыты на карантин.

Как пишет «Фонтанка», не работают заводы «Филип Моррис Ижора», ООО «Петро» (принадлежит компании Japan Tobacco Internationa), «Бритиш американ тобакко». Представители последнего уже обратились к губернатору Петербурга с просьбой включить табак в перечень товаров первой необходимости и рассчитывают на «справедливое решение в интересах общества, государства и бизнеса».

По мнению директора «Бритиш американ тобакко» по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям Яны Гуськовой, дефицит табачных изделий может быть мгновенно восполнен нелегальной. продукцией, а приостановка работы российских производителей сигарет обойдется в 10 миллиардов рублей в неделю недополученных акцизов и налогов. «По данным Всемирной организации здравоохранения в России около 36 миллионов взрослых курильщиков. Сигареты являются товаром, который невозможно заменить. Остановка производства и реализации сигарет спровоцирует ажиотажный спрос и, несмотря на наличие торговых запасов, приведет к дефициту», — говорит она.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы — ввести их поручил президент Владимир Путин — в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. В свою очередь власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. 27 марта правительство России изменило список товаров первой необходимости, которыми можно торговать во время нерабочей недели. Под запертом оказались смартфоны и компьютеры, очки и линзы, печатные СМИ и табак.