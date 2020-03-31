Правительство Петербурга утвердило план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
Смольный выделит 4,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса в период пандемии
Одобренные меры предполагают снижение ставки налога в 2020 году с 7% до 5% на «доходы — расходы» и с 6% до 3% на «доходы». На 50% в течение всего года будет снижен налог на имущество для гостиничного бизнеса. Также от уплаты авансовых платежей по земельному и транспортному налогам, а также налогу на имущество в 2020 году смогут субъекты малого и среднего предпринимательства.
Отдельную поддержку окажут учреждениям дополнительного образования, культуры и спорта, а также туризма — в том числе туристическим компаниям, представителям гостиничного бизнеса и конгрессно-выставочной деятельности, организаторам заказных перевозок и общепиту. Арендаторы земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в городской собственности, будут освобождены от арендных платежей либо получат отсрочки по ним на период с апреля по июль 2020 года.
В плане Смольного также предусмотрено содействие предприятиям по сбыту социально значимой продукции — поддержат торговые объекты, фуд-траки, киоски для молочной, мясной и рыбной продукции. Возможно введение нового режима работы ярмарок.
Для того, чтобы налоговые льготы вступили в силу, соответствующие поправки в региональное налоговое законодательства и закон о бюджете должны быть приняты Законодательным собранием Петербурга. «Меры долгожданные. Единственная сложность в том, что невозможно оценить их эффективность, поскольку никто не знает, что будет происходить через неделю-две», — прокомментировал «Фонтанке» введение мер поддержки исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков.
«Отрасль впервые со Второй мировой войны столкнулась с тотальным коллапсом, ее смыло цунами. Сейчас речь о том, будет ли бизнес вообще существовать в том виде, в каком есть, и с тем количеством игроков, которое есть. Требовать денег нелогично, выпадающие доходы настолько огромны, что бизнес вскоре будет формировать долги по зарплатам. Сейчас государство говорит: «ладно я подожду, ладно я снижу», а надо обнулять ставки до конца 2020 года и вести речь о компенсации части заработной платы персоналу, как делается в Европе», — добавляет совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
Напомним, ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса. Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Музей стрит-арта, «Севкабель Порт», Anna Nova и еще 27 частных учреждений культуры Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с просьбойподдержать их в период пандемии.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.