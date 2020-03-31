Смольный выделит 4,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса в период пандемии

Одобренные меры предполагают снижение ставки налога в 2020 году с 7% до 5% на «доходы — расходы» и с 6% до 3% на «доходы». На 50% в течение всего года будет снижен налог на имущество для гостиничного бизнеса. Также от уплаты авансовых платежей по земельному и транспортному налогам, а также налогу на имущество в 2020 году смогут субъекты малого и среднего предпринимательства.

Отдельную поддержку окажут учреждениям дополнительного образования, культуры и спорта, а также туризма — в том числе туристическим компаниям, представителям гостиничного бизнеса и конгрессно-выставочной деятельности, организаторам заказных перевозок и общепиту. Арендаторы земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в городской собственности, будут освобождены от арендных платежей либо получат отсрочки по ним на период с апреля по июль 2020 года.

В плане Смольного также предусмотрено содействие предприятиям по сбыту социально значимой продукции — поддержат торговые объекты, фуд-траки, киоски для молочной, мясной и рыбной продукции. Возможно введение нового режима работы ярмарок.