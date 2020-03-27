Власти рассказали, как собираются закрывать скверы и парки

Комитет по благоустройству собирается обеспечить леерное ограждение тех зеленых зон, которые имеют частичное ограждение. Также на территориях парков организуют дежурные отряды садово-парковых предприятий, которые будут ловить нарушителей.

Напомним, что с завтрашнего дня в Петербурге закрыты все парки и скверы. В них входят следующие парки: Летний сад, Михайловский сад, Парк им.Бабушкина, Парк Екатерингоф, Сестрорецкий парк «Дубки», Зеленогорский парк, Александровский и Екатерининский парки в городе Пушкин, Парки в Петергофе, Павловский парк в городе Павловск, Таврический сад, Казанский сквер, Выборгский сад, Александровский парк, Приморский парк Победы, Брестский парк, Удельный парк, Летний и Петровский сады в городе Кронштадт, Сад Девятого Января, Сан Сан-Галли, Никольский сад, Сад дворца Юсуповых, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Овсянниковский сад, Сад Галины Старовойтовой, Парки «Ораниенбаум», ЦКПО им.Кирова, Парк героев-пожарных, Московский парк Победы, Парк Куракина дача, Выборгский сад.

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