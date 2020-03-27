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Власти рассказали, как собираются закрывать скверы и парки

Комитет по благоустройству рассказал, как собирается закрывать парки и скверы от горожан во время недели каникул, которую объявил Владимир Путин. Те петербургские парки, где нет забора, власти намерены на неделю обнести оградой.

Комитет по благоустройству собирается обеспечить леерное ограждение тех зеленых зон, которые имеют частичное ограждение. Также на территориях парков организуют дежурные отряды садово-парковых предприятий, которые будут ловить нарушителей. 

Напомним, что с завтрашнего дня в Петербурге закрыты все парки и скверы. В них входят следующие парки: Летний сад, Михайловский сад, Парк им.Бабушкина, Парк Екатерингоф, Сестрорецкий парк «Дубки», Зеленогорский парк, Александровский и Екатерининский парки в городе Пушкин, Парки в Петергофе, Павловский парк в городе Павловск, Таврический сад, Казанский сквер, Выборгский сад, Александровский парк, Приморский парк Победы, Брестский парк, Удельный парк, Летний и Петровский сады в городе Кронштадт, Сад Девятого Января, Сан Сан-Галли, Никольский сад, Сад дворца Юсуповых, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Овсянниковский сад, Сад Галины Старовойтовой, Парки «Ораниенбаум», ЦКПО им.Кирова, Парк героев-пожарных, Московский парк Победы, Парк Куракина дача, Выборгский сад.

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Никита Пахарев,
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