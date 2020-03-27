Транспортную реформу в Петербурге могут отложить на год

В мае в Смольном собираются провести весеннюю корректировку бюджета, необходимую из-за потерь, которые связаны с пандемией коронавируса и упавшими ценами на нефть. Пока городское правительство ориентируется на в 60 млрд рублей, но это просто выпадающие доходы. А объем дополнительных расходов, который зависит от количества заболевших коронавирусом, пока неизвестен. Стоимость лечения одного заболевшего может варьироваться от 60 до 202 тысяч рублей.

Предложит отказаться от реформы вице-губернатор Евгений Елин, который курирует финансовый блок. Он сомневается в готовности этой реформы, а также считает, что из-за пандемии и закрытых границ могут возникнуть проблемы с импортом подвижного состава. Также вице-губернатор отмечает, что решение о переносе пока не принято.

При этом, Комитет по транспорту считает, что в городе все готово для старта реформы, а также подготовлена документация для проведения закупок.