Шестерых нарушителей карантина поместили в обсервационный центр в Репино

Среди них, семья с двумя детьми, которую поселили в двухкомнатный номер. Признаков заболеваний у всех них нет, но несмотря на это они проходят регулярные тесты и медицинские осмотры. А одну из первых туда поместили женщину-отоларинголога медицинского центра «XXI век», которая после возвращения из Таиланда отправилась принимать пациентов.

Также в пансионате, в двух отдельных корпусах разместили сотрудников центра — семь врачей и шесть медсестер.

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