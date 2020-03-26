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Шестерых нарушителей карантина поместили в обсервационный центр в Репино

Сегодня под Петербургом заработал обсервационный центр для петербуржцев, прибывших из-за рубежа. Его расположили в пансионате «Заря» в Репино. Роспотребнадзор разместил там шесть человек, которые не соблюли режим самоизоляции по месту жительства. 

Среди них, семья с двумя детьми, которую поселили в двухкомнатный номер. Признаков заболеваний у всех них нет, но несмотря на это они проходят регулярные тесты и медицинские осмотры. А одну из первых туда поместили женщину-отоларинголога медицинского центра «XXI век», которая после возвращения из Таиланда отправилась принимать пациентов.  

Также в пансионате, в двух отдельных корпусах разместили сотрудников центра — семь врачей и шесть медсестер. 

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Никита Пахарев,
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