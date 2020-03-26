В Петербурге на неделю ограничат работу кафе, рестораны и парки

О том, что в Петербурге планируют ввести ограничение работы кафе, ресторанов и парков в период внеплановых президентских каникул подтвердил «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике, торговле и инновациям Кирилл Соловейчик. «Да, будут закрыты», — заявил он, однако не уточнил, прекратят работу все заведения общепита или только их часть.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также анонсировал закрытие парков аттракционов, торговых центров и заведений общепита в городе в период каникул — с 30 марта по 3 апреля. «Я считаю, что кафе, рестораны в эти дни не должны работать. Торговые комплексы огромные, за исключением залов, где торгуют продовольствием или товарами первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать. Центральные парки, по ним тоже надо подумать», — сказал Собянин, уточнив, что экстренные службы, органы власти, транспорт, банки и продовольственные магазины продолжат работать.