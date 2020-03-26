С 30 марта в Петербурге на неделю ограничат работу заведения общепита, а также для посещения станут недоступны парки. Власти города планируют сделать это в рамках выходной недели, которую поручил провести президент России Владимир Путин.
В Петербурге на неделю ограничат работу кафе, рестораны и парки
О том, что в Петербурге планируют ввести ограничение работы кафе, ресторанов и парков в период внеплановых президентских каникул подтвердил «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике, торговле и инновациям Кирилл Соловейчик. «Да, будут закрыты», — заявил он, однако не уточнил, прекратят работу все заведения общепита или только их часть.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также анонсировал закрытие парков аттракционов, торговых центров и заведений общепита в городе в период каникул — с 30 марта по 3 апреля. «Я считаю, что кафе, рестораны в эти дни не должны работать. Торговые комплексы огромные, за исключением залов, где торгуют продовольствием или товарами первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать. Центральные парки, по ним тоже надо подумать», — сказал Собянин, уточнив, что экстренные службы, органы власти, транспорт, банки и продовольственные магазины продолжат работать.
25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. В числе решений правительства на фоне ситуации с распространением коронавируса в стране — перенести на неопределенный срок всероссийское голосование по поправкам к Конституции, а также утверждение нерабочей недели с 30 марта.
По состоянию на 25 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 840. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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