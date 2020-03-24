Вернувшись из магазина домой, необходимо протирать твердую упаковку, стол и кухонные поверхности мыльным раствором. Также тщательно следует вымыть овощи и фрукты — это защитит не только от коронавируса, но и других бактерий и микроорганизмов. Так, огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением нужно замачивать в воде на 10-15 минут, а перед этим — вымыть с использованием нейтрального мыла.

Но все-таки эксперты советуют воздержаться от походов в магазин и воспользоваться доставкой продуктов на дом. Эксперты рекомендуют избегать передачи заказа из рук в руки — лучше всего воспользоваться бесконтактной доставкой и попросить курьера оставить заказ у двери. Оплачивать товар советуют картой — для того, чтобы не трогать бумажные деньги, которые «хранят» вирус на себе в течение 3-4 дней.

В связи с эпидемией коронавируса врачи советую как можно реже выходить из дома и поменьше посещать общественные пространства. От привычных походов по магазинам тоже следует по-возможности воздержаться. «Собака.ru» уже рассказывала, что из еды стоит иметь дома во время карантина, а теперь собрала гид по сервисами, предлагающим услугу доставки продуктов на дом.