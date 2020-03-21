Петербуржцы стали реже пользоваться метрополитеном. На открытии информационного центра по коронавирусу 21 марта объявили о том, что пассажиров стало значительно меньше, пишет «Фонтанка».
Пассажиропоток в петербургском метрополитене снизился на 25% на фоне коронавируса
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Фото: Shutterstock
За неделю поток пассажиров уменьшился на 25% и составил 1,84 млн человек. Похожая ситуация сложилась на железнодорожном и воздушном транспорте. Число пассажиров поездов снизилось до 37 тысяч человек, автовокзала — до 1648 человек. В аэропорт Пулково международными рейсами прилетели всего 989 человек, а убыли 311.
Ранее Александр Беглов заявил о том, что власти города не собираются закрывать Петербург на карантин. «Мы принимаем меры в зависимости от количества заболевших и находящихся под подозрением. У нас есть четкий план действий, и он подтверждает, что принимаемые меры эффективны. Но город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть рестораны, нельзя закрыть метро», – отметил он.
16 марта в Петербурге вступило в силу постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Согласно документу, в городе устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Петербуржцам и россиянам, которые временно находятся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ и посещения любых массовых мероприятий.
В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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