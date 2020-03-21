Фонд друзей балтийской нерпы подобрал первого серого тюленя в этом году – без зубов и со свежей пуповиной

Напомним, Фонд друзей балтийской нерпы также рассказал о спасении двух детенышей нерпы — в Сестрорецке и поселке Ушаково. Первого из них нашли в песке на пляже около поселка Ушаково. На место выехали спасатели берегового поста МЧС, перевезли нерпу на ближайшую станцию ПСС Петербурга, откуда ее забрали сотрудники Центра. Вторую нерпу заметили люди, прогуливавшиеся по берегу канала у стоянки катеров на мысе Дубковский в Сестрорецке.



Ранее в Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о новой подопечной, которая оказалась моложе даже нерпенка Ксении – ей всего один или два дня от роду, а на пузе есть свежая пуповина. Весит она 4 килограмма, как и Крошик, когда он только появился в фонде. Однако сотрудники отмечают: эта малышка имеет выраженный характер и ведет себя иначе, чем Крошик в первые дни.



6 февраля у Фонда друзей балтийской нерпы появился первый подопечный 2020 года — нерпенок Ксения. Малышке было не более 3 дней от роду, и биологи переживали, выживет ли она. Уже 11 февраля биологи сообщили, что, «в целом, тьфу-тьфу, состояние ее стабильное» — кроха пьет через трубочку и даже сосет кусочек рыбки вместо соски. Однако малышке не стать спутницей жизни главной ластоногой звезды Петербурге Крошика. Оказалось, что они разных подвидов.



Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы продолжают выхаживать малышку Ксению, которую спасли в начале февраля в Стрельне. Крошка чувствует себя хорошо, уже ест рыбку самостоятельно и начинает привыкать к холодной воде. Посмотрите, как она учится плавать!



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