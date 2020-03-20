Отельеры Петербурга призвали правительство поддержать отрасль в период пандемии

«Указанные меры уже значительно повлияли на отрасль, которая, в силу своей специфики, находится в прямой зависимости от количества гостей, посещающих Санкт-Петербург. Резкое падение спроса на гостиничные услуги из-за угрозы распространения Covid-2019 привели (впервые за новейшую историю России) к катастрофическому снижению объемов деятельности и масштабному падению рынка гостиничных услуг в регионе, а также к тяжелейшим финансовым потерям организаций гостиничной индустрии», — говорится в обращении.

По предварительным данным, средняя загрузка петербургских отелей в апреле 2020 года составит 8%. Как отмечают представители отрасли, динамика спада будет продолжаться и далее — в течение 3-6 месяцев после того, когда ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут сняты. В обращении говорится, что даже в стабильный период доход гостиничного бизнеса составляет не более 5-6%, при этом 25-30% выручки составляет налоговая нагрузка, а коммунальные тарифы с 2014 неуклонно возрастают — от 2 до 5 раз.

«Текущий спад рынка грозит не только значительными убытками для организаций, оказывающих гостиничные услуги, но и в ближайшей перспективе повлечет необходимость приостановки деятельности большинства мест размещения, массовое сокращение сотрудников, а также повлечет невозможность надлежащим образом исполнять финансовые обязательства. Туристическая отрасль, безусловно, является стратегически важной для Санкт-Петербурга. Однако, отсутствие поддержки Правительства неминуемо повлечет уход с рынка значительного количества организаций, оказывающих гостиничные услуги, что в перспективе приведет к неспособности города обеспечить потребности в размещении и поддерживать спрос на гостиничные услуги туристической столицы России», — говорят отельеры.

Подписавшиеся под обращением, направленным в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Петербурга Александра Беглова, требуют ввести мораторий на уплату налога на имущество и землю, а также установить нулевую ставку на добавленную стоимость в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года, освободить гостиницы от обязанностей перечисления налога на доходы физических лиц и оплаты платежей, ввести каникулы или субсидии на оплату коммунальных услуг до 31 декабря 2020 года, обеспечить кредитные каникулы по существующим займам гостиниц до конца года, а также предоставить беспроцентные займы с отсрочкой выплаты до 6 месяцев — на покрытие кадастровых разрывов и обеспечение операционной деятельности, в том числе выплату зарплат сотрудникам.

Авторы обращения также просят компенсировать выплаты заработных плат сотрудникам на период официального «простоя» гостиниц и обеспечить выделение средств, заложенных в бюджет для проведения государственных мероприятий.