17 марта краеведы объединения «Гэнгъ», ставшие лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Петербург будущего»-2020, отпраздновали годовщину первой акции — помывкой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Модель «павлиний глаз», созданная на заводе керамики «Або», оказалась самой сложной — на ней как минимум 9 слоев краски и она неглазурованная.
«Гэнгъ» отметили год существования объединения помывкой печи в парадной на Петроградской
«17 марта был ровно год с нашей первой акции. В меню уже были печи, настенная плитка за миллиметрами краски, черные от грязи витражи, майоликовые панно, потерявшие цвет. Праздновали мы специфическим образом — решили вымыть самую сложную печь из тех, что встретились нам за пару месяцев. За один раз мы, конечно, не справились. Набор волонтеров на эту акцию я не открывала. Причин тому несколько — на печь физически не нужно больше четырех человек, да и вообще не стоит сейчас собираться большой компанией. Как только ситуация в городе улучшится — обещаю, устроим масштабное празднование. Есть дом, где понадобятся все наши силы. Человек сто», — поделилась участница объединения Ксения Сидорина.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
«Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных», в рамках которого за 2019 год провели более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
Под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций краевед закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. Очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского.
«Гэнгъ» и День Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте — с наступлением весны они проведут масштабную реставрацию. Кроме того, краеведы законсервировали витражи «по рисункам Врубеля» дачи Прибыткова в Гатчинском районе. Глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «Гэнгъ», теперь охраняет КГИОП.
Краеведы также очистили печь в стиле модерн в парадной доходного дома Греховой, а вместе с петербуржцами провели акцию по очистке настенной плитки в парадной доходного дома Любищевой. Посмотрите, как она теперь выглядит! Одной из последних акций стала консервация могилы Курта Зигеля на Смоленском кладбище. В зияющую дыру в памятнике годами сбрасывали различные отходы.
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