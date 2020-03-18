В Петербурге запретили проведение любых мероприятий с числом участников более 50 человек

С 18 марта по 30 апреля 2020 года запрещены спортивные, культурные, зрелищные, публичные или иные массовые мероприятия, а с 19 марта — мероприятия в музеях, выставочных пространствах, театрах и кинотеатрах, зоопарках и других организациях исполнительских искусств.

Также временно приостановлено проведение досуговых мероприятий — в том числе в сфере культуры, физкультуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях с числом участников более 50 человек одновременно.

Россиянам, проживающим и временно находящимся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны и в те ее регионы, где были выявлены случаи заражения коронавирусом Covid-2019. Людям старше 65 лет советуют воздержаться от посещения общественных мест.

По состоянию на 17:00 18 марта, число случаев случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 147 (за сутки — 33 новых зараженных). В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.