В Петербурге создан центр оперативного мониторинга распространения коронавируса

Постановление о создании Городского центра оперативного мониторинга распространения коронавируса в Петербурге подписал сегодня, 17 марта, губернатор города Александр Беглов. В состав ведомства вошли представители всех исполнительных органов государственной власти города. До 20 марта им поручено организовать мониторинг городских служб и сервисов, а также наблюдение за состоянием систем жизнеобеспечения и наличием необходимых ресурсов. Кроме того, в этот срок необходимо обеспечить работу центра в условиях «обстановки, связанно с обострением эпидемии коронавируса, учитывая возможность перехода на круглосуточный режим работы».

16 марта в Петербурге вступило в силу постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Согласно документу, в городе устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. При этом в Петербурге выздоровели первые пациенты, заболевшие коронавирусной инфекцией Covid-19. Один из них студент из Италии — в начале марта у него первым в городе был выявлен вирус. В общежитии, в котором жил заболевший, был введен карантин. Его уже сняли — никто из студентов не заболел.

В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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