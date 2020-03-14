В понедельник, 9 марта, в Казанский собор прибыли мощи пророка Иоанна Предтечи. Со следующего дня к мощам выстроилась очередь из верующих петербуржцев, которые подходят к сосуду и целуют его – и это при том, что Александр Беглов ввел режим повышенной готовности в городе в связи с распространением COVID-19, а ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
Верующие петербуржцы выстроились в очередь к мощам Иоанна Крестителя. Они целуют и трогают сосуд, несмотря на угрозу коронавируса
На это невозможно спокойно смотреть. Это очередь к мощам Иоанна в Петербурге. Люди подходят и целуют в одно и то же место. Подавляющее большинство — люди старше 60 лет, то есть те, кто в зоне самого большого риска.— Ilya Klishin (@Vorewig) March 14, 2020
РПЦ, пожалуйста, останови это! pic.twitter.com/fpMxYJIYEm
Как пишет «Фонтанка», после каждого поцелуя волонтер протирает сосуд тряпочкой, однако не всегда делает это оперативно. По информации издания, посетители собора также подходят к чудотворной иконе: целуют ее, трогают руками и подносят детей поближе. Более того, посетители могут приложиться к святыне до 17 марта ежедневно с восьми утра и до 11 часов вечера.
Ранее РПЦ порекомендовала дезинфицировать иконы, к которым прикладываются верующие, а также вовремя менять одноразовые стаканчики. «Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — отметили в РПЦ.
Напомним, 13 марта Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». В этот же день в Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения COVID-19. Вирус обнаружили у жительницы Кудрово. Женщина вернулась из Италии, сейчас её доставили в Боткинскую больницу.
На сегодняшний день в России число зараженных достигло 47: у двух жителей Кемерово обнаружили коронавирусную инфекцию. Их госпитализировали в городскую инфекционную больницу №8. Пациенты находятся в изоляции и получают необходимое лечение.
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