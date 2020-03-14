В субботу, 14 марта, Петербург попадет под влияние небольшого, промежуточного гребня антициклона. Как поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в «облаках появится много прояснений, а небольшой и кратковременный снег пройдет лишь местами».
Суббота в Петербурге стала самой холодной с начала весны
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Фото: Shutterstock
По словам синоптика, температура воздуха в городе составит от -1 до +1 градуса, в Ленинградской области похолодает до -4 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скорость 6-11 м/с, а его порывы могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм ртутного столба, что немного ниже нормы, отмечает Леус.
Кроме того, специалист сообщил, что сегодняшний день стал самым холодным с начала весны. По информации на 8:00, температура воздуха опустилась до 4,8 градуса ниже нуля.
Ранее,9 марта, в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году. По словам синоптика Михаила Леуса, в 15 часов в городе потеплело до +7,9 градусов – это на 0,3 градуса выше прежнего достижения 2015 года.
В течение февраля в Петербурге солнце светило 37 часов — сравнивая с декабрем 2019 года, это почти в 15 раз дольше! Такие данные привела ведущий синоптик отдела отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева. 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00, а ночь на 19 февраля стала самой теплой за последние 17 лет. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.
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