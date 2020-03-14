Суббота в Петербурге стала самой холодной с начала весны

По словам синоптика, температура воздуха в городе составит от -1 до +1 градуса, в Ленинградской области похолодает до -4 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скорость 6-11 м/с, а его порывы могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм ртутного столба, что немного ниже нормы, отмечает Леус.