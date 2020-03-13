В Петербурге планируют легализовать выступления уличных музыкантов. Соответствующий проект закона был вынесен на рассмотрение ЗакСа. В частности, в рамках него предлагается определить перечень мест для «проведения творческих выступлений» и максимальную продолжительность концертов.
Депутаты предложили легализовать выступления музыкантов на улицах Петербурга
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В настоящее время уличные выступления в Петербурге не регламентируются. Проект закона «Об отдельных вопросах организации выступлений, не связанных с проведением массовых мероприятий, на территориях организаций культуры», вынесенного на рассмотрение петербургского ЗакСа, предполагает определить перечень мест, где возможно проведение творческих выступлений, порядок их согласования с властями Петербурга, максимальную продолжительность концертов, а также предельно возможный уровень звука.
«Речь, в первую очередь, идет о выступлениях уличных музыкантов, деятельность которых должна не только способствовать развитию туристического потенциала города, но и согласовываться с интересами граждан, проживающих неподалеку от мест таких концертов», — отмечает пресс-служба петербургского парламента.
Напомним, в 2018 году в петербургском ЗакСе создали рабочую группу, которая разрабатывала закон о массовых мероприятиях. В частности, тогда предполагалось внести поправки о запрете несогласованных уличных концертов. В том же году феномен певицы Гречки, за год прошедшей путь от игры на улице до лучших площадок и фестивалей страны, возродил веру в то, что знаменитым может проснуться даже тот, кто еще вчера пел с лежащей у ног шляпой. Мы поговорили с петербургскими уличными музыкантами о заработке, проблемах с полицией и амбициях.
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