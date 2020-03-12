Власти Петербурга приостановили реконструкцию Апраксина двора

Как пишет «Фонтанка», речь идет об изменениях в закон № 282–43, определяющий порядок предоставления городской недвижимости для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования. Как следует из письма, Беглов опасается, что Смольный может лишиться прав на территории Апраксина двора в случае, если предоставит их инвесторам — в ходе ведения работ по приспособлению «апрашки» для современного использования у инвестора может возникнуть право собственности на данный участок.

В рамках соглашения о реконструкции компания «Апраксин двор» получила статус стратегического инвестора и планировала приспособить для современного использования 56 корпусов общественного пространства общей площадью 152 тысячи квадратных метров. Согласно концепции, разработанной «Студией 44» Никиты Явейна, территорию планировалось поделить на несколько секторов, большую часть из которых заняли бы гостиницы и апарт-отели. Новая застройка Апраксина двора также подразумевала галереи и арт-кластеры, а администрация должна была разместиться в одном из корпусов на Садовой улице.

Несмотря на решение отложить принятие поправок, в Комитете по инвестициям заверяют — реализация проекта и договоренность с инвестором остаются в силе. «Проект закона с поправками рассмотрен Законодательным собранием Санкт-Петербурга в двух чтениях, на данный момент проект ожидает вынесения на рассмотрение в третьем чтении. Срок приспособления городских корпусов под современные функции составит пять лет с момента предоставления объектов инвестору», — отметили в комитете.