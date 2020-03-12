Водителя BMW признали виновным в резонансном ДТП на Невском. Его приговорили к 8,5 годам колонии

Касымов признан виновным по двум статьям — части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», а также статьи 264.1. «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в исправительной колонии общего режима, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на 3 года со штрафом в 250 тысяч рублей. Отмечается, что гражданские иски судом удовлетворены частично.

Напомним, 24 февраля Касымов сел за руль в состоянии опьянения — с его слов, он «подышал шарик» и отключился, когда двигался по Невскому. На счету виновника ДТП к этому моменту уже было 55 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения и имелись задолженности по оплате штрафов. Кроме того, в ноябре 2018 года он был лишен водительских прав.

Вследствие столкновения пострадали 6 человек, двое из них погибли — 40-летний гражданин США Тодд Эшли Кровел и 38-летняя жительница Москвы Евгения Корнеенкова. На следующий день водитель был арестован. В августе 2019 года Касымова отпустили из СИЗО. Куйбышевский суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении наказания. Ему запретили управлять всеми транспортными средствами и выходить из дома в ночное время суток. Пользователей соцсетей возмутило событие, поэтому «Собака.ru» попросила автоюриста Максима Гришечко объяснить, что такое тяжкое преступление и что грозит Касымову, если его признают виновным.