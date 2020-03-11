12 марта в пространстве «АРХКЛУБ» в «Севкабель Порту» стартует программа движения «СноваЗеленый Петербург». Одновременно в ее рамках будет запущено сразу несколько проектов — в том числе серия лекций об истории и проблемах городского озеленения, а также «зеленая лаборатория» по сохранению деревьев. Проведут даже их инвентаризацию — для этого соберут специальную команду волонтеров.
В пространстве «АРХКЛУБ» стартует программа «СноваЗеленый Петербург» — с лекциями об озеленении и лабораторией по сохранению деревьев
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Фото: Shutterstock.com
Старт программы «СноваЗеленый Петербург» даст создательница проекта «Деревья Петербурга» Мария Тиника. Она прочитает лекцию на тему «Дерево — объект благоустройства или ресурс для выживания?» и расскажет о том, зачем нужны деревья, какие зеленые насаждения были в Петербурге на протяжении существования города, кто занимался их жизнеобеспечением, а также почему деревья исчезают с улиц, кто в этом виноват и что делать.
Позже в этот день специалисты проведут инструктаж для будущих волонтеров, которые займутся инвентаризацией деревьев на улицах четырех центральных районов Петербурга — поставить зеленые насаждения на учет таким образом необходимо для того, чтобы защитить их от потери. После этого — опираясь на результаты обследования, мнение ландшафтных экспертов и исторические данные — будет сформирован план посадок.
«Мы найдем и посчитаем площади пригодных и вакантных для высадки деревьев "газонов". Мы посчитаем и возместим утраченные деревья на улицах Петербурга. Мы получим представление, какие породы деревьев подходят разным частям нашего города и сформируем общую зеленую стратегию центральных районов. Результатом всех действий должна стать образовательная программа, которая расширит всеобщее понимание ценности городского озеленения и научит тому, как реализовать эти ценности в городском ландшафте Петербурга», — говорят организаторы программы.
Инициаторами программы «СноваЗеленый Петербург» участники проектов «Деревья Петербурга», Plants For Friends, МLA+, «ДеревоПарк», GIS BIS и СпецПаркДизайн, а также заинтересованные ландшафтные архитекторы. Экспертный совет пространства «АРХЛУБ» также примет участие в программе.
Презентация программы движения «СноваЗеленый Петербург» пройдет в пространстве «АРХКЛУБ» в «Севкабель Порту» 12 марта, начало в 18:00.
Напомним, участники движения «Зеленый Петербург» создали петицию против внесенных в феврале 2020 года поправок в закон «О зеленых насаждениях». Они запрещают высаживать деревья в охранных зонах сетей и возле подземных коммуникаций. Движение «Зеленый Петербург» было запущено участниками петербургского проекта Plants for Friends вместе с главным тренером футбольной команды «Зенит» Сергеем Семаком и создательницей проекта «Деревья Петербурга» Марией Тиникой в феврале 2020 года. В рамках проекта уже этой весной они займутся озеленением Адмиралтейского района, а также планируют восстановить историческую аллею деревьев на канале Грибоедова.
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