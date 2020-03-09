Добавим, что во вторник, 10 марта, ночью не ожидается существенных осадков, однако во второй половине дня будет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, а днем потеплеет до +7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.