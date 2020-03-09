Сегодня, 9 марта, Петербург побил суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
В Петербурге зафиксирован новый температурный рекорд – последний раз 9 марта было так тепло в 2015 году
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Фото: Shutterstock
По словам синоптика, в 15 часов в городе потеплело до +7,9 градусов – это на 0,3 градуса выше прежнего достижения 2015 года. Однако точное значение нового рекорда будет известно вечером, после 21 часа.
Добавим, что во вторник, 10 марта, ночью не ожидается существенных осадков, однако во второй половине дня будет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, а днем потеплеет до +7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
Напомним, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы.
В течение февраля в Петербурге солнце светило 37 часов — сравнивая с декабрем 2019 года, это почти в 15 раз дольше! Такие данные привела ведущий синоптик отдела отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева. 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00, а ночь на 19 февраля стала самой теплой за последние 17 лет. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.
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