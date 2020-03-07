Стало известно, какой будет погода на 8 Марта в Петербурге

Напомним, 8 марта, в честь Международного женского дня, Государственный Эрмитаж сделает вход во все музейные комплексы бесплатным — для всех категорий граждан. Правом бесплатного посещения всех экспозиционных комплексов Государственного Эрмитажа могут воспользоваться все категории граждан в часы работы музея — 8 марта с 10:30 до 18:00. Однако экскурсии и посещение Галереи драгоценностей, Бриллиантовой и Золотой кладовых, будет возможно по предварительной оплате.