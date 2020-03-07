В Международный женский день в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Стало известно, какой будет погода на 8 Марта в Петербурге
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Фото: Shutterstock
Ночью в городе местами пройдет небольшой мокрый снег, однако днём осадков не будет. Скорость переменного ветра составит 2-5 м/с. В ночное время суток температура воздуха – от нуля до 2 градусов. Днём же потеплеет до 4…6 градусов выше нуля.
Кроме того, ночью и утром на дорогах местами появится гололедица. Добавим, что атмосферное давление ночью понизится, а в течение дня начнёт повышаться.
Напомним, 8 марта, в честь Международного женского дня, Государственный Эрмитаж сделает вход во все музейные комплексы бесплатным — для всех категорий граждан. Правом бесплатного посещения всех экспозиционных комплексов Государственного Эрмитажа могут воспользоваться все категории граждан в часы работы музея — 8 марта с 10:30 до 18:00. Однако экскурсии и посещение Галереи драгоценностей, Бриллиантовой и Золотой кладовых, будет возможно по предварительной оплате.
Напомним, в течение февраля в Петербурге солнце светило 37 часов — сравнивая с декабрем 2019 года, это почти в 15 раз дольше! Такие данные привела ведущий синоптик отдела отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева. 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00, а ночь на 19 февраля стала самой теплой за последние 17 лет. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.
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