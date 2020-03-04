Синоптик рассказал о погоде на длинные выходные в Петербурге

Как рассказал «Петербургскому дневнику» Леус, в четверг и пятницу в Петербурге воздух прогреется до 5-7 градусов выше нуля. «Возможно, в эти дни будут побиты температурные рекорды прошлых лет. Однако уже в праздничные выходные рекордов не ожидается, будет теплая погода, выше климатической нормы», — отметил синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 5 марта, температура воздуха в дневное время суток прогреется до 6 градусов со знаком «плюс». В ночь на пятницу, 6 марта, в городе пройдет небольшой дождь, а вот днем осадков не ожидается — от 3 до 5 градусов выше нуля. В субботу, 7 марта, ожидается похолодание — ночью от 0 до -2 градусов, днем — от +2 до +4.

Напомним, в течение февраля в Петербурге солнце светило 37 часов — сравнивая с декабрем 2019 года, это почти в 15 раз дольше! Такие данные привела ведущий синоптик отдела отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева. 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00, а ночь на 19 февраля стала самой теплой за последние 17 лет. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.