Адвокат: следственный комитет завершил расследование дела историка Олега Соколова

«Вину историк по-прежнему признает и раскаивается. Защита приступит к ознакомлению с делом на этой неделе. В дальнейшем я планирую заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии. В отношении историка Соколова фактически был сформирован заочный резко негативный общественный вердикт», — пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на сообщение Почуева.

Напомним, утром 9 ноября из реки Мойки вытащили мужчину. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Как выяснилось, задержанный — доцент СПбГУ, историк Олег Соколов. Из Мойки его спас мимо проезжающий таксист, после чего Соколова увезли в Мариинскую больницу с переохлаждением. В квартире историка на набережной Мойки нашли труп женщины. Жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко, бывшая студентка и гражданская жена доцента. 11 ноября Соколов был арестован.

Олег Соколов был признан вменяемым 28 января. Как следует из результатов проведенной в Москве психиатрической экспертизы, он отдавал себе отчет при убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.