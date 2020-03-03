Фонд друзей балтийской нерпы организовал авиационную службу спасения тюленят

«В первую очередь мы проведем исследование островов с удобными для тюленей пологими спусками к воде, зафиксируем места массового скопления морских млекопитающих. Облеты и осмотры островов мы будем проводить с безопасного расстояния, чтобы не создавать фактора беспокойства для отдыхающих животных. Поисковые работы позволят нам понять, как ластоногие пытаются приспособиться к экстремальной для себя погодной ситуации и где стоит усилить наблюдение на случай возможного появления потерявшихся тюленят. Появление авиаподдержки в порту «Бронка» — очень важный этап развития нашего фонда и повышения его возможностей», — рассказал директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев.

После тестового запуска авиационной службы спасения тюленят планируется обеспечить круглосуточную готовность вертолетов к вылету. В частности, на острова Финского залива — для спасения нуждающихся в помощи человека детенышей тюленей.

Фонд друзей балтийской нерпы существует в Санкт-Петербурге с 2014 года, и его главная цель — сохранение редких морских млекопитающих Балтийского региона, в приоритете — балтийская кольчатая нерпа. На базе Центра изучения и сохранения морских млекопитающих специалисты Фонда работают и с другими видами морских млекопитающих нашего региона — балтийским серым тюленем и ладожской кольчатой нерпой.

Напомним, в начале января в Фонде друзей балтийской нерпы обеспокоились за потомство петербургских ластоногих — тогда на Финском заливе и Ладожском озере до сих пор не образовался лед. Помимо этого, высокие волны, дожди и ветра мешают беременным самкам отдыхать на камнях — животные вынуждены тратить дополнительные силы из-за погодных аномалий. По прогнозам биологов, в 2020 году из-за аномально теплой зимы их популяция может быть снижена. Для того, чтобы следить за численностью нерп, на базе петербургского Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства начала работу специальная лаборатория, а биологи начали разрабатывать плавучие домики для нерпы. Первым тестовый экземпляр опробовал Крошик.

А еще посмотрите на первую подопечную Фонда друзей балтийской нерпы в 2020 году — малышку Ксению. Ее уже учат плавать!