Сегодня, 3 марта, в гостинице «Астория» представили проект реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Работы начнутся уже в этом году — в первую очередь восстановят конную статую и ее бронзовый постамент. Корреспондент «Собака.ru» отправилась на площадку и показывает, как сейчас выглядит памятник, скрытый за строительными лесами.
В Петербурге представили проект реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади
Как выяснили специалисты, в самом плохом и практически аварийном состоянии находится постамент конной статуи — у него многочисленные сквозные трещины до 30 миллиметров в ширину. Из-за них происходит постоянное увлажнение внутренней кирпичной кладки пьедестала. Сквозные трещины также имеются на основании у подножия конной статуи — бронза, особенно на левой ноге коня, отжата от каркаса коррозией металла. На всей поверхности скульптуры «дикая» патина, которая опасна для состояния металла, а белый каррарский мрамор, взятый из остатков постройки Исаакиевского собора, полностью утратил полировку.
Предстоящая реставрация памятника Николаю I на Исаакиевской площади авторства Петра Клодта займет два года. В первую очередь восстановят конную статую и ее бронзовы постамент, а также герметизируют наружную поверхность. Одновременно с этим предполагается демонтировать ряд бронзовых элементов — в том числе барельефы для реставрации в мастерских. После расчистки швов и просушки внутренней кладки пьедестала начнутся работы по реставрации каменной облицовки и бронзовых элементов пьедестала, затем обратно установят барельефы, вензеля и буквы надписи.
После проведения основных работ специалисты переберут гранитный тротуар и отремонтируют электрические сети для подсветки памятника. Завершится реставрация установкой ограды и фонарей. В 2020 году на проведение работ по программе КГИОП будет выделено более 4 миллионов рублей.
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