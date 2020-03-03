В Петербурге представили проект реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади

Как выяснили специалисты, в самом плохом и практически аварийном состоянии находится постамент конной статуи — у него многочисленные сквозные трещины до 30 миллиметров в ширину. Из-за них происходит постоянное увлажнение внутренней кирпичной кладки пьедестала. Сквозные трещины также имеются на основании у подножия конной статуи — бронза, особенно на левой ноге коня, отжата от каркаса коррозией металла. На всей поверхности скульптуры «дикая» патина, которая опасна для состояния металла, а белый каррарский мрамор, взятый из остатков постройки Исаакиевского собора, полностью утратил полировку.