«Санкт-Петербург бьет первый весенний рекорд тепла! В 16 часов температура воздуха на метеостанции Северной столицы достигла +5,7 градусов, что на 0,3 градуса выше, чем суточный рекорд сегодняшнего дня, установленный в 1997 году», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Точное значение рекорда будет известно после 21:00, когда метеорологи снимут показания с максимальных термометров.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 3 марта, в Петербурге облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до 4 градусов выше нуля. В среду, 4 марта, незначительно похолодает — ночью от -1 до +1 градуса, днем — до 3 градусов со знаком «плюс». В четверг, 5 марта, небольшой дождь пройдет только в ночное время — тогда как днем в городе ожидается до +6 градусов.

Январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00, а ночь на 19 февраля стала самой теплой за последние 17 лет.

А еще в течение февраля в Петербурге солнце светило 37 часов — сравнивая с декабрем 2019 года, это почти в 15 раз дольше!



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