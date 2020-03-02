Сколько солнечных часов было в Петербурге в феврале? Отвечают синоптики

Февраль оказался на 7,4 градуса теплее климатической нормы и занял третью строчку в списке рекордсменов по теплу — после февралей 1989 и 1990 годов. При этом зима-2020 в Петербурге стала самой теплой с 1881 (!) года — за всю историю наблюдений. Как отмечает Мироничева, на протяжении 18 дней в городе шли осадки, 17 дней порывы ветра достигали 10 метров в секунду и более, а также четырежды была закрыта городская дамба — в связи с угрозой наводнения.

Как прогнозирует Гидрометцентр, наступивший март ожидается на 2-4 градуса теплее климатической нормы, а месячная сумма осадков должна быть близкой к нормальным значениям — 35 миллиметров.

«В марте обычное дело, когда после пары-тройки солнечных дней на город обрушивается хмурое ненастье, а проклюнувшиеся первоцветы может прикрыть неожиданный снегопад. Межсезонье, одним словом. В течение месяца погодные условия будут формироваться под преобладающим влиянием циклонов. Но приход весны не остановить, поэтому циклонические воздействия периодически будут сменяться влиянием полей повышенного давления, с которыми связано уменьшение облачности, прекращение осадков, ощутимый дневной прогрев. Температурный фон большую часть месяца ожидается повышенным относительно нормы», — отметила Мироничева в своей колонке для «Санкт-Петербургских ведомостей».