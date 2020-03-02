В течение февраля в Петербурге солнце светило 37 часов — сравнивая с декабрем 2019 года, это почти в 15 раз дольше! Такие данные привела ведущий синоптик отдела отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.
Сколько солнечных часов было в Петербурге в феврале? Отвечают синоптики
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Февраль оказался на 7,4 градуса теплее климатической нормы и занял третью строчку в списке рекордсменов по теплу — после февралей 1989 и 1990 годов. При этом зима-2020 в Петербурге стала самой теплой с 1881 (!) года — за всю историю наблюдений. Как отмечает Мироничева, на протяжении 18 дней в городе шли осадки, 17 дней порывы ветра достигали 10 метров в секунду и более, а также четырежды была закрыта городская дамба — в связи с угрозой наводнения.
Как прогнозирует Гидрометцентр, наступивший март ожидается на 2-4 градуса теплее климатической нормы, а месячная сумма осадков должна быть близкой к нормальным значениям — 35 миллиметров.
«В марте обычное дело, когда после пары-тройки солнечных дней на город обрушивается хмурое ненастье, а проклюнувшиеся первоцветы может прикрыть неожиданный снегопад. Межсезонье, одним словом. В течение месяца погодные условия будут формироваться под преобладающим влиянием циклонов. Но приход весны не остановить, поэтому циклонические воздействия периодически будут сменяться влиянием полей повышенного давления, с которыми связано уменьшение облачности, прекращение осадков, ощутимый дневной прогрев. Температурный фон большую часть месяца ожидается повышенным относительно нормы», — отметила Мироничева в своей колонке для «Санкт-Петербургских ведомостей».
Напомним, в декабре 2019 года в Петербурге солнце светило всего 2,5 часа — суммарно в течение четырех календарных дней. Такие итоги ранее озвучил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, 2019 год в целом был теплым. Наибольшие температурные аномалии были зафиксированы с феврале и июле. Весь год, кроме апреля и июня, в Петербурге наблюдалось постоянное повышение количества осадков. Летом солнце светило целых 700 часов — 84 дня.
Январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00, а ночь на 19 февраля стала самой теплой за последние 17 лет. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход. Ранее также стало известно, когда в России наступил весна. Спойлер: раньше положенного!
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