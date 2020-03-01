В это воскресенье, когда отмечают Всероссийский день кошек, Ахилл поздравил с «первым днём долгожданной весны и началом месяца мартовских котов» – торжественно провозгласив «Мир-Мур-март». Соответствующий снимок опубликовали в Instagram эрмитажного кота.
Опубликовали праздничное фото Ахилла на корабле с алыми парусами – в честь Всероссийского дня кошек
На фотографии Ахилл, словно герой из повести Александра Грина, сидит на кораблике с алыми парусами. Пользователи поздравили белоснежного красавца в ответ, назвав его «отважным капитаном» и «славным исследователем природы».
Напомним, кот Ахилл станет официальным оракулом Чемпионата Европы по футболу-2020. Получивший популярность благодаря предсказаниям результатом матчей Кубка конфедераций и Чемпионата мира в 2018 году кот «находится в хорошей форме и готов предсказывать» дальше. Но это не главная задача хвостатого — как надеются его кураторы, Ахилл сможет привлечь внимание к проблеме бездомных животных.
Ахилл получил популярность благодаря предсказаниям результатов матчей в рамках Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые проходили в Петербурге. Комитет по физической культуре даже выдал пушистому оракулу паспорт болельщика, после чего Ахилл стал единственным животным, владеющим подобным документом. Глухой с рождения Ахилл был выбран за стрессоустойчивость и человекоориентированность. По окончании Кубка конфедераций он надеялся найти заботливого хозяина, что и произошло — Ахилл поселился в семье ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой.
Позже оракула не только признали лучшим животным-предсказателем, но наградили за развитие туризма Ленинградской области — даже увековечили в живописи кистью Дмитрия Шагина из творческого объединения «Митьки» и в авторском реалити-шоу от кафе «Республика кошек». Кроме того, Ахилл стал участником церемонии подписания декларации об обращении с животными, которая стала первым случаем приглашения животного на официальное мероприятие в Смольном с 1917 года.
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