В Ленобласти спасли трех медвежат-сирот. Их мать спугнули лесорубы

Медвежата остались в берлоге, их «чудом удалось вытащить» из леса живыми — накануне ночью в Ленобласти прошли заморозки, и земля заледенела. «Земля ледяная, снега практически нет, а до ближайшего населенного пункта 2 часа по лесной дороге… Оперативно связались с уже знакомым нам Центром спасения медвежат-сирот, у них на попечении на сегодняшний день было 9 медвежат этого года, среди них и Машенька с Гатчинского района, теперь будет 12», — рассказали в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.