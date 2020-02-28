Вчера вечером, 27 февраля, в Бокситогорском районе Ленинградской области спасли трех медвежат-сирот. Их мать при заготовке леса спугнули лесорубы — она убежала и, как предполагают спасатели, уже не вернется.
В Ленобласти спасли трех медвежат-сирот. Их мать спугнули лесорубы
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Фото: сообщество "Охотнадзор/47"
Медвежата остались в берлоге, их «чудом удалось вытащить» из леса живыми — накануне ночью в Ленобласти прошли заморозки, и земля заледенела. «Земля ледяная, снега практически нет, а до ближайшего населенного пункта 2 часа по лесной дороге… Оперативно связались с уже знакомым нам Центром спасения медвежат-сирот, у них на попечении на сегодняшний день было 9 медвежат этого года, среди них и Машенька с Гатчинского района, теперь будет 12», — рассказали в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.
Для того, чтобы реабилитация медведей обратно в природу прошла успешно, сейчас медвежата не должны контактировать с человеком — даже слышать человеческую речь. Спасенные сироты уже отправились в Тверскую область — специалистам Автономной некоммерческой организации по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот».
Напомним, 28 января в Гатчинском района спасли новорожденного медвежонка. Малыша в зубах принесла западно-сибирская лайка местных дачников садоводства «Волна» — кроха-сирота был в лесу один, без матери. Ранее в центре помощи диким животным «Велес» от зимней спячки пробудился бурый медведь Потапыч. Волонтеры накормили его курицей с курагой и медом, которую мишка съел в своей берлоге. А февраля у Фонда друзей балтийской нерпы появился первый подопечный 2020 года — нерпенок Ксения. Малышке было не более 3 дней от роду, и биологи переживали, выживет ли она. Сейчас «в целом, тьфу-тьфу, состояние ее стабильное» — посмотрите, как малышку учат плавать!
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