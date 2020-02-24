Утром 24 февраля в Петербурге снова закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Об этом сообщили на странице дирекции комплекса защитных сооружений.
В Петербурге повторно закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
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24 февраля 2020 года, в Санкт-Петербурге ожидается повышение уровня воды до опасных значений, в связи с этим принято решение о закрытии всех судопропускных и водопропускных сооружений. В связи со штормовым предупреждением и опасностью повышения уровня воды в устье реки Невы, по прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», до критериев наводнения (+160 - +170 см), системой предупреждения угрозы наводнений (СПУН КЗС) разработан план работы Комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга для предотвращения наводненческой ситуации. 24.02.2020 в 08:00, проведен сбор оперативного персонала, проведена работа по подготовке закрытию затворов КЗС. Движение судов по Кронштатскому корабельному фарватеру остановлено Капитаном морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в 08-00. Закрытие Комплекса защитных сооружений начато в 10:20 24.02.2020. Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме. Дирекция КЗС призывает водителей соблюдать скоростной режим и учитывать боковой ветер. Данная информация актуальна на 10.10 24.02.2020. Решение о задействовании Комплекса защитных сооружений для ликвидации наводненческой ситуации принято Главным управлением МЧС по Санкт-Петербургу совместно с Дирекцией КЗС на основании прогноза ФГБУ «Северо-Западное УГМС». #кзсдамба #дамбакзс #дамба #новостидамбы #новостиспб
Закрытие Комплекса защитных сооружений началось в 10:20. Ожидается, что уровень воды достигнет опасного значения — около 170 см. Дирекция КЗС также попросила водителей соблюдать скоростной режим и учитывать боковой ветер.
Ранее, 22 февраля, в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Такое решение было принято после предупреждения о штормовом ветре, порывы которого достигали 28 м/с. С дальнейшими последствиями в виде поваленных на машин деревьев и сорванных элементов кровли пришлось разбираться сотрудникам МЧС — ночью их вызывали 26 раз. А еще посмотрите видео, как дамба боролась с разбушевавшейся стихией.
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