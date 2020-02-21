Петербуржцев предупредили о сильном ветре в субботу. Порывы до 24 метров в секунду!

В субботу, 22 февраля, в большинстве районов Петербурга порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, в прибрежных — ожидается усиление юго-западного и южного ветра до 24 метров. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу в Петербурге также пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. В дневное время воздух прогреется от 2 до 4 градусов выше нуля. В воскресенье, 23 февраля, ожидаются дожди и ветер — ночью и утром порывы которого местами будут сильными. Температура воздуха также будет со знаком «плюс» — от 1 до 3.

При сильном ветре МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также убрать транспортное средство в гараж или припарковать вдали от деревьев. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев и сооружений повышенного риска. При гололедице — по возможности воздержаться от поездок, либо быть предельно внимательными на дорогах. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения.

Напомним, из-за прогнозируемых сильных дождей на выходных «Водоканал» готовится к устранению подтоплений — специалисты предприятия приступили к дополнительной проверке ливневой канализации еще в четверг. В это же время февраль продолжает ставить температурные рекорды. Так, утро 17 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, 18 февраля на термометрах зафиксировали рекордное значение уже в 07:00. Следом был поставлен еще один рекорд — уже в ночь на 19 февраля. А к 20 февраля в Михайловском саду начали цвести подснежники. Как говорят сотрудники Русского музея, их цветки еще не раскрылись, но готовы — в любой момент!