Новые стеновые панели будут крепиться с использованием специальных подсистем — это позволит обеспечить более высокую степень ремонтопригодности отделки в отличие от мокрого способа крепления, который был применен ранее. Всего на работы по восстановлению отделки станции уйдет 2,5 месяца — они будут идти круглосуточно поочередно в каждом вестибюле «Беговой».

«Возможна временная установка защитных ограждений в пассажирских зонах и затруднение пассажиропотока. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Также обращаем внимание на то, что в дни проведения массовых мероприятий работы производиться не будут, вестибюли будут работать в штатном режиме», — отмечают в пресс-службе «Метростроя».

Станцию метро «Беговая» открыли в мае 2018 года. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт — тогда сообщали, что реконструкция займет около месяца. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка. За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом.

К устранению дефектов на станциях метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская» «Метрострой» приступил в октябре 2019 года. Тогда предельный срок сдачи объектов приходился на декабрь 2019 года.

Ранее петербуржцы запустили сбор средств под петицией с требованием включить неработающий траволатор на станции «Беговая», идущий вниз. Авторы обращения отмечают, что это доставляет множество неудобств, особенно для людей с ограниченными возможностями.